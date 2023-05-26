Львы должны следить за своим темпераментом, а Ракам следует остерегаться ревности

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Суббота: если вы больше сосредоточитесь на своем партнере, вас могут ожидать восхитительно романтические часы. Вы испытаете нечто прекрасное!

Воскресенье: Реализуйте свои спонтанные идеи, и ничто не встанет у вас на пути! Так вы станете своим собственным талисманом.

Телец (с 21 апреля по 20 мая)

Суббота: не вспоминайте о прошлом и практикуйте активную терпимость.

Воскресенье: не каждый день у тебя такой позитивный биоритм. Отбросьте ненужный балласт, начните новые действия.

Близнецы (с 21 мая по 21 июня)

Суббота: когда люди доверяют вам, вы всегда рядом с советом, действием и помощью именно так, как это необходимо в данный момент.

Воскресенье: поднимите себе настроение, ваша стойкость в данный момент немного угасает. Вам было бы намного лучше с некоторыми упражнениями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота: если у вас избыточная энергия, вы можете начать заниматься спортом. Тем не менее, вы не должны пренебрегать своей душой.

Воскресенье: теперь остерегайтесь ревности и поспешных действий. Вы должны действовать легко на существующем фундаменте и сохранять спокойствие.

Лев (23 июля — 23 августа)

Суббота: с космической точки зрения у вас царит гармония и большие запасы сил. Ничто не мешает великим делам!

Воскресенье: будьте осторожны, чтобы ваш темперамент не убежал вместе с вами.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Суббота: теперь вы можете со многим мириться, как физически, так и морально. Посвятите себя личным удовольствиям с чистой совестью.

Воскресенье: тенденция в настоящее время не является особенно исключительной. Теперь вы можете испытать свою любовь и искусство жить.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Суббота: активность нужна только в том случае, если у вас хватит мужества и сил довести все до конца.

Воскресенье: вы довольны своей жизнью и испытываете множество положительных влияний. Не переживайте, все будет как прежде.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Суббота: ваш партнер не может доставить вам удовольствие. Будьте осторожны, чтобы не оттолкнуть его.

Воскресенье: вы хотите использовать много энергии. Звезды дают вам свободные места, в которых вы можете возродиться.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Суббота: щадящая любовь влияет из космоса. Это не значит ничего плохого, потому что звезды в этот день светят вам весьма благосклонно.

Воскресенье: если вы продолжите подавлять свои чувства сегодня, в отношениях возникнет напряженность.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Суббота: не останавливайтесь на достигнутом. В финальный раунд попадут только те, кто не даст себя победить.

Воскресенье: ваше состояние отличное, как и ваше настроение. Начните день полным энергии.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Суббота: вы приносите с собой все необходимое для счастливой жизни. Не унывайте, и все будет работать как часы.

Воскресенье: позитив перевешивает негатив. Тем не менее, звезды советуют расходовать энергию с умом: оптимальный климат для хорошего самочувствия!

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Суббота: к сожалению, иногда вы действуете слишком быстро. Просто заведите привычку заранее продумывать ситуацию!

Воскресенье: отставьте предубеждения или позвольте им погладить вас эффектно и нежно!