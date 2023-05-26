Львы должны следить за своим темпераментом, а Ракам следует остерегаться ревности

Овен (с 21 марта по 20 апреля)
Суббота: если вы больше сосредоточитесь на своем партнере, вас могут ожидать восхитительно романтические часы. Вы испытаете нечто прекрасное!
Воскресенье: Реализуйте свои спонтанные идеи, и ничто не встанет у вас на пути! Так вы станете своим собственным талисманом.
Телец (с 21 апреля по 20 мая)
Суббота: не вспоминайте о прошлом и практикуйте активную терпимость.
Воскресенье: не каждый день у тебя такой позитивный биоритм. Отбросьте ненужный балласт, начните новые действия.
Близнецы (с 21 мая по 21 июня)
Суббота: когда люди доверяют вам, вы всегда рядом с советом, действием и помощью именно так, как это необходимо в данный момент.
Воскресенье: поднимите себе настроение, ваша стойкость в данный момент немного угасает. Вам было бы намного лучше с некоторыми упражнениями.
Рак (22 июня — 22 июля)
Суббота: если у вас избыточная энергия, вы можете начать заниматься спортом. Тем не менее, вы не должны пренебрегать своей душой.
Воскресенье: теперь остерегайтесь ревности и поспешных действий. Вы должны действовать легко на существующем фундаменте и сохранять спокойствие.
Лев (23 июля — 23 августа)
Суббота: с космической точки зрения у вас царит гармония и большие запасы сил. Ничто не мешает великим делам!
Воскресенье: будьте осторожны, чтобы ваш темперамент не убежал вместе с вами.
Дева (с 24 августа по 23 сентября)
Суббота: теперь вы можете со многим мириться, как физически, так и морально. Посвятите себя личным удовольствиям с чистой совестью.
Воскресенье: тенденция в настоящее время не является особенно исключительной. Теперь вы можете испытать свою любовь и искусство жить.
Весы (с 24 сентября по 23 октября)
Суббота: активность нужна только в том случае, если у вас хватит мужества и сил довести все до конца.
Воскресенье: вы довольны своей жизнью и испытываете множество положительных влияний. Не переживайте, все будет как прежде.
Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)
Суббота: ваш партнер не может доставить вам удовольствие. Будьте осторожны, чтобы не оттолкнуть его.
Воскресенье: вы хотите использовать много энергии. Звезды дают вам свободные места, в которых вы можете возродиться.
Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)
Суббота: щадящая любовь влияет из космоса. Это не значит ничего плохого, потому что звезды в этот день светят вам весьма благосклонно.
Воскресенье: если вы продолжите подавлять свои чувства сегодня, в отношениях возникнет напряженность.
Козерог (с 22 декабря по 20 января)
Суббота: не останавливайтесь на достигнутом. В финальный раунд попадут только те, кто не даст себя победить.
Воскресенье: ваше состояние отличное, как и ваше настроение. Начните день полным энергии.
Водолей (с 21 января по 19 февраля)
Суббота: вы приносите с собой все необходимое для счастливой жизни. Не унывайте, и все будет работать как часы.
Воскресенье: позитив перевешивает негатив. Тем не менее, звезды советуют расходовать энергию с умом: оптимальный климат для хорошего самочувствия!
Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)
Суббота: к сожалению, иногда вы действуете слишком быстро. Просто заведите привычку заранее продумывать ситуацию!
Воскресенье: отставьте предубеждения или позвольте им погладить вас эффектно и нежно!
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