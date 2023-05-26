Немецкие экстремисты использовали Tiktok для организации беспорядков, полиция усиливает меры

По словам пресс-секретаря, собраны силы превышающие двузначное число. При необходимости будут вызваны дополнительные экстренные службы.

Полиция также пытается установить личность автора, разместившего сообщение.

«Мы проверяем, можем ли мы взыскать с него расходы», — сказал представитель.

Под видео со сценами из Неккарвизе автор разместил призыв приехать туда в пятницу вечером и «разнести город».

Ранее ситуация в регионе уже накалялась в 2021 году на Пятидесятницу, когда подростки устроили беспорядки, в том числе бросали бутылки в полицейских.

В городе было введено чрезвычайно положение.