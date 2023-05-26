Бойскауты спасли престарелого туриста, упавшего со склона

Престарелый турист, гулявший по горам, потерял равновесие и упал с 18-метрового склона.
Несчастье не укрылось от глаз двух других туристов, а также целой группы бойскаутов, по счастливой случайности оказавшихся неподалёку.
Мальчики подростки проделали основную работу по спасению Эрика из каньона, а после дождались медиков, которым передали пострадавшего мужчину.
Эрик, выздоравливающий после полученных травм, тронут той помощью, которую ему оказали.
Мужчина рассказал, что после падения просил бога послать ему на помощь ангелов — вот бог и послал ему бойскаутов.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__