CNRS попросил испытуемых лежать в течение двух месяцев, чтобы провести космическое исследование

«Сначала мы видим, как худеем день ото дня», — рассказал Матье, один из двенадцати мужчин, отобранных для этого эксперимента.

«Мы вступили в такую фазу освоения космоса, когда путешествие на Луну и Марс, это уже не фантастика, и это предполагает дальние полеты на два-три года», — объясняет AFP Одри Бергуиньян из Национального центра научных исследований (CNRS). «Воздействие микрогравитации повлияет на все физиологические системы (...) и вызовет изменения, которые мы пытаемся понять и предотвратить».

Кровать этих добровольцев, выбранных из 3000 кандидатов, имена которых не разглашаются, остается наклоненной в течение шестидесяти дней под углом в 6 градусов, что лучше всего воспроизводит эффект невесомости, которым подвергаются космонавты во время их пребывания в космосе.