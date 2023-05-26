В Бразилии мужчине с серьезными ожогами сделали пересадку рыбьей кожи

Эта процедура на первый взгляд кажется удивительной, но она может значительно уменьшить боль для пациентов и сократить медицинские расходы, указало тогда агентство Reuters, пояснив, что это лечение позволило восполнить нехватку человеческой и свиной кожи для трансплантации.

23-летний молодой человек прожив годы с ожогами обеих рук, после обращения с огнестрельным оружием воспользовался этой необычной методикой, сообщила Futura Science в пятницу.

После удаления поврежденных тканей у пациента, находящегося под наркозом, врачи отметили сильную степень повреждения и приняли решение о пересадке рыбьей кожи, чтобы снизить риск осложнений.

Кожа тилапии непригодна для употребления, но она богата коллагеном, белко который используют во многих косметических средствах, который играет ускоряющую роль в процессе заживления.

После предварительной стерилизации, чтобы избежать риска заражения, кожу наложили на обожжённые участки тела пациента.

И даже если сейчас он выглядит как существо из научной фантастики, то полученные эффекты ошеломляют, сообщает научный журнал.