В Бразилии мужчине с серьезными ожогами сделали пересадку рыбьей кожи

Эта процедура на первый взгляд кажется удивительной, но она может значительно уменьшить боль для пациентов и сократить медицинские расходы, указало тогда агентство Reuters, пояснив, что это лечение позволило восполнить нехватку человеческой и свиной кожи для трансплантации.
23-летний молодой человек прожив годы с ожогами обеих рук, после обращения с огнестрельным оружием воспользовался этой необычной методикой, сообщила Futura Science в пятницу.
После удаления поврежденных тканей у пациента, находящегося под наркозом, врачи отметили сильную степень повреждения и приняли решение о пересадке рыбьей кожи, чтобы снизить риск осложнений.
Кожа тилапии непригодна для употребления, но она богата коллагеном, белко который используют во многих косметических средствах, который играет ускоряющую роль в процессе заживления.
После предварительной стерилизации, чтобы избежать риска заражения, кожу наложили на обожжённые участки тела пациента.
И даже если сейчас он выглядит как существо из научной фантастики, то полученные эффекты ошеломляют, сообщает научный журнал.
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