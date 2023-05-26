Охлобыстин заступился за Урганта, призвав прекратить его травлю

12:45 2023-05-26

Актер Иван Охлобыстин убежден, что его коллега Иван Ургант попал в черный список из-за своего окружения. Артист призвал оставить шоумена в покое.

Иван Охлобыстин вступился за ведущего и актера Ивана Урганта, разместившего черный квадрат в своих социальных сетях с запуском спецоперации.

Охлобыстин принялся защищать Урганта в интервью Starhit.ru.

Артист призвал прекратить хейт в адрес шоумена. Он утверждает, что Ургант не критиковал РФ, попав в "чёрный список" из-за круга общения, где вращается.

Охлобыстин признался, что жаль терять такого профессионала, как Иван.

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