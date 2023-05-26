Польские перевозчики намерены возобновить акцию протеста на погранпереходе в Корощине

По данным польских логистов, несмотря на санкции, введённые в отношении субъектов из России и Беларуси, фирмы из обеих стран по-прежнему перевозят товары в Польшу.

Кроме того, ограничения стали стимулом для открытия транспортных компаний в республике.

Акцию протеста организовали мелкие предприниматели, но в этот раз к ним могут присоединяться крупные предприятия.

В конце прошлой недели протестующие провели переговоры с заместителем министра финансов Мариушем Гойным и теперь ждут подробный план возможных решений.

Ранее 14 мая полиция приостановила блокаду перевозчиков в Корощине на основании решения воеводы. Протестующие тогда высказали намерение обжаловать данное решение люблинских властей.

Ранее Госудма России предложила свой вариант разрешения конфликта.

Польским перевозчикам запретят перевозить грузы по территории России, они вынуждены будут перегружать или перецеплять грузовики в российских логистических центрах.

В этом случае Польша потеряет миллиарды долларов прибыли, а тысячи водителей останутся без работы.