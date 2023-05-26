Дачник со стажем назвал плохие летние подкормки лука, которые дают слишком мелкий урожай

Все огородники желают в итоге собрать красивые большие луковицы, сочные и крепкие, которые будут приятные на вкус и смогут долго храниться зимой.
Добиться таких результатов можно, подобрав правильную подкормку для середины лета.
Плохо отреагирует лук на удобрения, содержащие азот. При излишках азота в этот период лук начнет наращивать листья, оставила корнеплод без внимания.
В итоге головки будут мелкими и неказистыми. О вкусе и говорить нечего, он будет никакой.
В середине лета как раз делаем упор на корни, а не на зелень, поэтому даем не азот, а совсем другие добавки.
Суперфосфат и сернокислый калий - берем по 15 г каждого вида. Разводим в 10 л воды. Также полезно будет добавить в почву порошок из древесной золы.
Так она будет более питательной, насытит землю недостающими полезными веществами.
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