В Камбодже мужчину сожрали 40 крокодилов после того, как он упал в вольер

72-летний мужчина пытался вытащить крокодила из клетки, когда рептилия втянула его внутрь, схватив за палку, затем на него напали крокодилы и разорвали его тело на куски.

Аналогичные случаи произошли и в 2019 году.

«Когда загонщик выгонял крокодила из клетки , предназначенной для откладывания яиц, рептилия погналась за его палкой, сбив человека в вольер, затем другие крокодилы набрасывались на него, пока он не умер», — рассказал Мей Саври, начальник полиции Сием-Рип.

Позже в этом же году двухлетнюю девочку съели несколько крокодилов с фермы рептилий, также расположенной в Сиемреапе, добавила Мей Саври.

Рядом с этим туристическим городом на северо-западе Камбоджи, который является воротами к храмам Ангкор, открылось несколько ферм рептилий.