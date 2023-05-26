Из одуванчиков можно приготовить вкусное и полезное варенье

Известно, что у одуванчика одинаково целебны все части - цветки, листья и корни. А из его цветов варят удивительно вкусное и полезное варенье с оригинальным медовым привкусом.

Его используют зимой с лечебными целями. Пыльца этих солнечных цветков обладает удивительными целебными свойствами.

Варенье из одуванчиков используют при простудах и вирусных заболеваниях для снятия жара, укрепления иммунитета. Оно очень эффективно при лечении кашля и ангины.

Также его можно добавлять в разные блюда, чтобы придать им оригинальный вкус.

Готовить такое варенье можно несколькими способами.

Быстрый способ: собираются цветы одуванчика, лепестки вырываются из цветочных корзинок, засыпаются сахаром, и туда добавляется немного воды, чтобы сахар быстрее растаял.

Смесь оставляют настаиваться в течение часа, а затем проваривают 1-3 минуты и оставляют еще на сутки. После этого сироп процеживают через марлю, проваривают три минуты и наливают в банки под крышку (закатывать не нужно).

Такое варенье можно хранить в холодильнике или при комнатной температуре.

При втором способе получается самое целебное одуванчиковое варенье, которое вообще не требует варки. Его еще называют сырым.

Лепестки цветка нужно перекладывать с сахаром одинаковыми слоями, помещая их в банку. Для скорейшего растворения сахара можно добавить небольшое количество воды.

Затем банка закрывается крышкой и убирается в теплое и темное место на 2 недели. После этого варенье готово (сироп можно процедить или оставить его с лепестками - по желанию).

Третий способ - варка классического варенья по всем правилам. Для начала 200 цветочных корзинок нужно залить 2 стаканами воды и варить 20 минут.

После варки варенье оставляют стоять сутки, затем процеживают, добавляют воду, 2 стакана сахара и варят еще полчаса. Разливают по банкам, дают остыть, закрывают крышками и хранят в холодильнике (или другом прохладном месте).