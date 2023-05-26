Баринов пожаловался на угрозы и шантаж со стороны украинцев

Валерий Баринов рассказал об угрозах и шантаже, которые исходят в его адрес со стороны жителей Украины. Откровениями по поводу звезда сцены и экрана поделился на 3-ем Открытом российском кинофестивале патриотического кино под названием "Малая Земля".

Баринов, возглавивший жюри конкурса, отметил, что угрожали ему еще до СВО. В то время он не посещал Донбасс, а сейчас выступает перед военными.

Было это много лет назад, когда по ТВ Украины транслировали сериал "Кадетство". Актер в то время прибыл в столицу государства, и его пригласили дать интервью на ТВ.

В прямом эфире его спросили, почему РФ так не любит Украину. Этот вопрос поразил артиста и он поинтересовался, кто такое сказал ведущей, также отметил, что жителям Незалежнай "слишком много напели разного в уши". После в его адрес посыпались угрозы.

Интересен тот факт, что звонившие Баринову, разговаривали по-русски. Знаменитость рассказал, что вздрагивал от таких звонков, опасаясь за своих детей и внуков.

Сейчас угроз еще больше, так как артист посещает Донбасс, чтобы поддержать своих военных.