Дайнеко заявила, что Бузова не должна петь

Исполнительница Виктория Дайнеко раскритиковала творчество поющей ведущей Ольги Бузовой. Артистка заявила, что ее не должно быть на сцене.

Дайнеко справедливо заметила в интервью Лауре Джугелии, что "петь должны певицы".

Виктория считает, что композиции Бузовой - "это хайп и треш".

Дайнеко настолько не по душе деятельность экс-звезды "Дома 2", что она "хочет закрыть глаза и никогда этого не видеть".

Стоит отметить, что экс-фабрикантка "ругает" не только Бузову, но и своего бывшего возлюбленного, актера и певца Алексея Воробьева. Она утверждает, что тот не умеет держать слово.