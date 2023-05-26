Дайнеко заявила, что Бузова не должна петь

Исполнительница Виктория Дайнеко раскритиковала творчество поющей ведущей Ольги Бузовой. Артистка заявила, что ее не должно быть на сцене.
Дайнеко справедливо заметила в интервью Лауре Джугелии, что "петь должны певицы".
Виктория считает, что композиции Бузовой - "это хайп и треш".
Дайнеко настолько не по душе деятельность экс-звезды "Дома 2", что она "хочет закрыть глаза и никогда этого не видеть".
Стоит отметить, что экс-фабрикантка "ругает" не только Бузову, но и своего бывшего возлюбленного, актера и певца Алексея Воробьева. Она утверждает, что тот не умеет держать слово.
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