Дайнеко заявила, что Бузова не должна петь

14:42 2023-05-26

Виктория Дайнеко заявила, что петь должны певицы, кем Ольга Бузова не является.

Исполнительница Виктория Дайнеко раскритиковала творчество поющей ведущей Ольги Бузовой. Артистка заявила, что ее не должно быть на сцене.

Дайнеко справедливо заметила в интервью Лауре Джугелии, что "петь должны певицы".

Виктория считает, что композиции Бузовой - "это хайп и треш".

Дайнеко настолько не по душе деятельность экс-звезды "Дома 2", что она "хочет закрыть глаза и никогда этого не видеть".

Стоит отметить, что экс-фабрикантка "ругает" не только Бузову, но и своего бывшего возлюбленного, актера и певца Алексея Воробьева. Она утверждает, что тот не умеет держать слово.

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