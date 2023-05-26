Официальный представитель Тины Тернер раскрыл причину ее смерти

Тернер, настоящее имя которой Анна Мэй Буллок, скончалась в возрасте 83 лет в своем доме в Швейцарии. Это произошло 24 мая.

Сообщается, что она боролась с длительной болезнью, хотя подробности и характер состояния не разглашаются.

Тернер ранее рассказывала о борьбе с раком кишечника, а также имела в анамнезе высокое кровяное давление и заболевание почек, однако ни один из них не был включен в качестве официальных причин ее смерти. В 2013 году она также перенесла инсульт.

За два месяца до своей смерти певица призналась, что находится в большой опасности, намекая на то, что она не знала, насколько серьезны ее проблемы со здоровьем.

Она сказала, что подвергла себя большой опасности, отказавшись признать реальность того, что нуждаются в ежедневной, пожизненной терапии медикаментами.

Тернер рассказала о своем многолетнем опыте борьбы с множеством физических и психических недугов в полнометражном документальном фильме 2021 года «Тина», где она также рассказала о посттравматическом стрессовом расстройстве и пересадке почки в 2017 году.