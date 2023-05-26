Агутин поздравил Варум с днем рождения стихами с признанием в любви

Сегодня, 26 мая, Анжелике Варум исполняется 54 года. Именинницу чествуют фанаты, коллеги по сцене, друзья и родные.

Неудивительно, что одним из первых поздравление жене адресовал любимый муж Леонид Агутин. Артист опубликовал фото, где возлюбленная выступает на сцене.

В дополнение к фото певец приложил стихотворение, где признался избраннице в любви.

Фанаты пришли в восторг от праздничного послания исполнителя любимой женщине и поздравляют саму именниницу.