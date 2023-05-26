Хава-Махал: индийский дворец ветров, опередивший время

В 2015 году Индия запустила амбициозный план "Умные города". Он направлен на то, чтобы сделать 100 городских центров более пригодными для жизни и устойчивыми с помощью инновационных и инклюзивных решений.
Среди 100 отобранных городов был и Джайпур - столица пустыни Раджастхан на северо-западе страны. Историки при этом утверждают, что "умные" характеристики Джайпура были на высоте и ранее, причем на протяжении многих веков.
Ныне знаменитый своими историческими розовыми зданиями первый “спланированный город” основан королем Саваи Джай Сингха - астрономом, который руководствовался положением планет при принятии решения об ориентации и расположении сооружений.
В 1727 году он перенес столицу своего королевства из близлежащей деревни Амер в Джайпур. В последующие годы короли Раджастана продолжали покровительствовать искусству и архитектуре, в том числе и потомок короля Саваи Пратап Сингх.
Он был строителем с художественными наклонностями – старинные дворцовые городские стены Джайпура являются многочисленными примерами его любви к искусству.
Но нигде так не проявилась эта страсть, как в Хава-Махале, который не только потрясает архитектурой, но и предлагает уроки устойчивого строительства.
Построенный в 1799 году и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он сегодня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Индии. Индийские власти, ответственные за памятник, утверждают, что ежегодно его посещает около 1 миллиона человек.
За фрактальными розовыми стенами города и безумием рынка старого города Хава-Махал представляет собой внушительное сооружение, его повторяющиеся пирамиды возвышаются на пять этажей над хаосом.
Его высота почти 27 метров, во дворце почти тысяча окон. Но мало кто знает: то, что видно с улицы, по сути, является задней частью здания.
По словам директора Государственного музея и департамента археологии Раджастхана Махендры Хадгавата, король Савай Пратап Сингх был горячим приверженцем индуистского божества Кришны. И поручил архитектору Лал Чанд Уста построить павильон в форме короны, напоминающий корону Кришны.
Результатом и стал Хава-Махал.
Основная цель здания состояла в том, чтобы позволить королевским дамам наслаждаться повседневными уличными сценами и процессиями, оставаясь незамеченными благодаря системе пурда, - пояснил ученый.
И пояснил, что в средневековой Индии женщины, особенно из высших классов, должны были прикрываться и оставаться изолированными от посторонних глаз.
Архитектор Кавита Джейн, специалист по охране природы и наследию, говорит, что Хава-Махал служил и дополнительным целям:
Для горожан заднее возвышение на восточной стороне, обращенное к обочине дороги, - визуальное удовольствие.
Для самого короля это - легендарное сооружение, благодаря которому его будут помнить поколения.
Но для острого глаза это - умное инженерное достижение, в котором были использованы эстетически привлекательные элементы для создания микроклимата, комфортного для того, чтобы королевы могли наслаждаться прогулкой.
Сегодня здание является ярким примером той роли, которую климат играл в историческом дизайне Индии, и свидетельствует о глубоком понимании законов термодинамики.
На хинди “хава” означает ветер, а “махал” – дворец - и это название ему как нельзя более подходит.
Здание ориентировано по оси восток-запад, что соответствует направлению естественного потока ветра в этом регионе, - говорит архитектор из Джайпура Шьям Таккар.
Ветер проникает во дворец с запада. Он забирает влагу из водоема во внутреннем дворе, используя принцип конвекционных потоков. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.
На этом все не заканчивается. Таккар говорит, что насыщенный влагой ветер затем направляется к окнам и охлаждает воздух благодаря эффекту Вентури: воздух проходит через суженый проход, увеличивая скорость ветра при одновременном снижении давления.
Большую часть года в Джайпуре жарко и сухо. В пиковые летние месяцы температура может подниматься более чем до 43 градусов по Цельсию. Теперь, когда Индия является самой густонаселенной страной в мире, удобства, когда-то бывшие роскошью, стали необходимостью. И это включает в себя кондиционирование воздуха.
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