Хава-Махал: индийский дворец ветров, опередивший время

В 2015 году Индия запустила амбициозный план "Умные города". Он направлен на то, чтобы сделать 100 городских центров более пригодными для жизни и устойчивыми с помощью инновационных и инклюзивных решений.

Среди 100 отобранных городов был и Джайпур - столица пустыни Раджастхан на северо-западе страны. Историки при этом утверждают, что "умные" характеристики Джайпура были на высоте и ранее, причем на протяжении многих веков.

Ныне знаменитый своими историческими розовыми зданиями первый “спланированный город” основан королем Саваи Джай Сингха - астрономом, который руководствовался положением планет при принятии решения об ориентации и расположении сооружений.

В 1727 году он перенес столицу своего королевства из близлежащей деревни Амер в Джайпур. В последующие годы короли Раджастана продолжали покровительствовать искусству и архитектуре, в том числе и потомок короля Саваи Пратап Сингх.

Он был строителем с художественными наклонностями – старинные дворцовые городские стены Джайпура являются многочисленными примерами его любви к искусству.

Но нигде так не проявилась эта страсть, как в Хава-Махале, который не только потрясает архитектурой, но и предлагает уроки устойчивого строительства.

Построенный в 1799 году и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он сегодня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Индии. Индийские власти, ответственные за памятник, утверждают, что ежегодно его посещает около 1 миллиона человек.

За фрактальными розовыми стенами города и безумием рынка старого города Хава-Махал представляет собой внушительное сооружение, его повторяющиеся пирамиды возвышаются на пять этажей над хаосом.

Его высота почти 27 метров, во дворце почти тысяча окон. Но мало кто знает: то, что видно с улицы, по сути, является задней частью здания.

По словам директора Государственного музея и департамента археологии Раджастхана Махендры Хадгавата, король Савай Пратап Сингх был горячим приверженцем индуистского божества Кришны. И поручил архитектору Лал Чанд Уста построить павильон в форме короны, напоминающий корону Кришны.

Результатом и стал Хава-Махал.

Основная цель здания состояла в том, чтобы позволить королевским дамам наслаждаться повседневными уличными сценами и процессиями, оставаясь незамеченными благодаря системе пурда, - пояснил ученый.

И пояснил, что в средневековой Индии женщины, особенно из высших классов, должны были прикрываться и оставаться изолированными от посторонних глаз.

Архитектор Кавита Джейн, специалист по охране природы и наследию, говорит, что Хава-Махал служил и дополнительным целям:

Для горожан заднее возвышение на восточной стороне, обращенное к обочине дороги, - визуальное удовольствие. Для самого короля это - легендарное сооружение, благодаря которому его будут помнить поколения. Но для острого глаза это - умное инженерное достижение, в котором были использованы эстетически привлекательные элементы для создания микроклимата, комфортного для того, чтобы королевы могли наслаждаться прогулкой.

Сегодня здание является ярким примером той роли, которую климат играл в историческом дизайне Индии, и свидетельствует о глубоком понимании законов термодинамики.

На хинди “хава” означает ветер, а “махал” – дворец - и это название ему как нельзя более подходит.

Здание ориентировано по оси восток-запад, что соответствует направлению естественного потока ветра в этом регионе, - говорит архитектор из Джайпура Шьям Таккар. Ветер проникает во дворец с запада. Он забирает влагу из водоема во внутреннем дворе, используя принцип конвекционных потоков. Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.

На этом все не заканчивается. Таккар говорит, что насыщенный влагой ветер затем направляется к окнам и охлаждает воздух благодаря эффекту Вентури: воздух проходит через суженый проход, увеличивая скорость ветра при одновременном снижении давления.

Большую часть года в Джайпуре жарко и сухо. В пиковые летние месяцы температура может подниматься более чем до 43 градусов по Цельсию. Теперь, когда Индия является самой густонаселенной страной в мире, удобства, когда-то бывшие роскошью, стали необходимостью. И это включает в себя кондиционирование воздуха.