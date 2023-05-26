ФБР: в адрес королевы Елизаветы II во время поездок в США поступали угрозы убийством

Среди этих документов, опубликованных на сайте ФБР, примечание касается, в частности, поездки Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа на западное побережье США в 1983 году.

Согласно информации, полученной полицией Сан-Франциско от источника, близкого к ирландским националистическим кругам, человек, утверждавший, что «его дочь была убита в Северной Ирландии резиновой пулей», выдал план «навредить королеве Елизавете».

Он сделал бы это, «сбросив предмет с моста Золотые Ворота на королевскую яхту «Британия», когда она проходила под ним, либо попытавшись убить королеву во время ее визита в национальный парк Йосемити».

Четырьмя годами ранее описанного, в 1979 году, военизированная группировка Ирландской республиканской армии в результате взрыва бомбы убила лорда Луи Маунтбэттена, двоюродного брата Елизаветы II, в разгар беспорядков, в ходе которых столкнулись республиканцы и североирландские юнионисты.

В другом примечании, касающемся государственного визита королевы в 1991 году, говорится об угрозах со стороны ирландских групп сорвать мероприятия, на которых должна была присутствовать королева, такие как бейсбольный матч и прием в Белом доме.