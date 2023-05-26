Шакира попросила Тома Круза прекратить с ней флиртовать

Но источник сообщил Us Weekly, что Шакира прекрасно провела время с Томом в Формуле-1, однако она не заинтересована в том, чтобы встречаться с ним.

Он был очень мил, и ей нравилось его общество. , но в данный момент она не сосредоточена на свиданиях с ним или кем-либо еще. У нее много забот, и она сейчас сосредоточена на своих детях и карьере.

Однако в то же время источник сообщил Page Six, что Круз был чрезвычайно заинтересован в ее преследовании и что там была «химия», а второй источник утверждал, что актер отправил Шакире цветы.

Похоже, что интерес Круза к поп-звезде действительно реален, потому что теперь другой источник сообщил Heat , что Шакира умоляла его прекратить флиртовать с ней.

Шакира и ее бывший Жерар Пике расстались в середине 2022 года на фоне обвинений в измене с его стороны и делят детей Сашу и Милана.