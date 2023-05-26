Климатическая стратегия TotalEnergies одобрена ее акционерами на 88,76%

Последние требуют ускорить переход к энергетике и отказаться от ископаемого топлива в рамках договоренностей о переходе на зеленую энергетику в масштабе ЕС.

Активисты-экологи, пообещавшие заблокировать мероприятие, не смогли осуществить свой план. Полиция применила газ, но климат стал центральной темой ежегодного собрания.

По прошествии трех часов, когда в основном этот вопрос доминировал, акционеры приняли климатическую стратегию группы на 88,76%.

Еще одна консультативная резолюция от активистской организации акционеров Follow This, была отклонена, но все же набрала 30,4% голосов.

Организация просила TotalEnergies привести свои цели по сокращению выбросов в соответствие с Парижским соглашением 2015 года, чтобы ограничить глобальное потепление до +1,5°C по сравнению с доиндустриальной эпохой.