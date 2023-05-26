Япония: землетрясение магнитудой 6,2 произошло к востоку от Токио, не вызвав цунами

По данным JMA, землетрясение было зарегистрировано в 19:03 по местному времени на глубине 50 километров в водах Тихого океана у восточной части префектуры Тиба.

«Это было похоже на лодку, плывущую по воде, с боковым раскачиванием, которое, казалось, длилось более 30 секунд », — сказал ведущий национальной телевизионной сети NHK в Чибе, где произошло землетрясение.

В Токио также тряслись здания, но никаких аномалий на атомных электростанциях в этом регионе обнаружено не было, заявили в японском ядерном ведомстве.