Азербайджан и Армения должны использовать «инерцию» для заключения мирного договора, заявили в Баку

15:50 2023-05-26

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг, 25 мая, в Москве, после чего стороны обменялись мнениями по разрешению конфликта.

«Можно подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном», заявил в эту пятницу, 26 мая, посол Азербайджана в Париже, подчеркнув, что 1 июня в Молдове на следующем заседании Сообщества состоятся новые потенциально решающие обсуждения.

«Мы надеемся, что сможем двигаться к мирному договору», — сказала Лейла Абдуллаева во время встречи с журналистами ассоциации дипломатической прессы на следующий день после состоявшихся переговоров в Москве.

В первый день лета в Кишиневе (Молдова) состоятся переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, пояснила она, подчеркнув, что четыре лидера впервые соберутся вместе.