Садоводы в этом сезоне рекомендуют высадить Лагерстремию, которая краше роз и неприхотлива в уходе

Она считается одним из самых красивоцветущих кустарников в мире.

Цвести она начинает с июля месяца, как раз, когда многие садовые растения и розы уже отцвели.

Обильное цветение Лагерстремии будет длиться до конца октября, что очень радует садоводов.

Ее пышные соцветия с волнистыми лепестками могут менять окрас от темно-фиолетового до белого по мере роста и даже в течении суток.

Лагерстремия устойчива к перепадам температур, а некоторые сорта выдерживают морозы до 34 градусов, сообщает Дзен-канал GardenLife.