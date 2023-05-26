Вайкуле дала обещание узнать, где находится пропавшая Ротару

Лайма Вайкуле назвала причину того, почему София Ротару не выступает на ее фестивале в Юрмале, пообещав узнать, куда исчезла ее пропавшая украинская коллега.

Вайкуле отметила, что постоянно приглашает Ротару на фестиваль, но в 2022 году та не смогла приехать, находясь в столице Украины, после чего уехала во Львов.

Прибалтийская артистка заметила, что сейчас не в курсе, где находится София Михайловна.

Обещание узнать, где пребывает Ротару, Вайкуле дала в эфире Ютуб-шоу "И грянул Грэм".

Певица утверждает, что всегда ладила с украинкой. Она убеждена, что в настоящее время коллега погружена в решение семейных проблем.