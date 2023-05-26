Перуанское выражение asu mare очень схоже с английским wow

Чаще всего это выражение означает восторг, жалобу или досаду. Его происхождение связывают с фразой "ah, su madre", что в переводе звучит как "ах, мать его!".

Тем не менее, со временем выражение преобразовалось в приличное. И если турист в Перу выскажет свое удовольствие или восхищение чем-нибудь именно словами asu mare, это будет восприниматься местными в порядке вещей.

Фразу asu mare можно использовать и в тех случаях, когда хочется указать на преувеличение, рассказать о неудаче и выразить сожаление о чем-либо. А еще перуанцы вскрикивают эти слова, когда пробуют невероятно вкусную еду или выражают кому-то свое недоверие.

Кстати, фильм с одноименным названием стал в Перу таким сверхпопулярным, что его создателям пришлось снять еще две части продолжения. Вот такое необычное и емкое выражение распространено в перуанском обществе!