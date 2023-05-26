Селин Дион, страдающая редким неврологическим заболеванием, отменяет свои концерты, запланированные до апреля 2024 года

Организаторы ее тура сообщили в пятницу в пресс-релизе, что из-за редкой неврологической патологии, против которой она «продолжает лечение», квебекская звезда уже объявила в декабре, что отменяет или откладывает концерты, запланированные в Европе в период с февраля по июль 2023 года.

Дион страдает крайне редким заболеванием — «синдромом жесткого человека».

Хотя существуют методы лечения, это аутоиммунное заболевание может быть очень изнурительным.

Это расстройство, которое характеризуется, в частности, прогрессирующей мышечной ригидностью, вызывает у Селин Дион трудности при ходьбе и не позволяет ей «использовать (свои) голосовые связки» так, как ей хотелось бы, уточнила певица.

«Мне очень грустно говорить вам сегодня, что я не буду готова снова начать свой тур по Европе в феврале», — продолжает она, говоря, что на ее стороне «отличная команда врачей».

В декабре, когда было объявлено о ее патологии, Селин Дион отложила свое мировое турне Courage по Европе.