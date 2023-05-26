Компания по аренде жилья на Ямайке отказалась принимать чернокожих гостей

Она утверждает, что все чернокожие американцы невоспитанны, но большинство из тех, кого она принимала, были высокомерными, неблагодарными и в целом проявляли неуважение в ее присутствии.

Она сказала, что у нее было всего два вежливых чернокожих американца.

Заявление женщины вызвало шквал критики. Люди обвиняли ее в увековечивании опасных, оскорбительных стереотипов о чернокожих американцах.

Они также недоумевали, как она может работать в индустрии гостеприимства и быть такой негостеприимной.