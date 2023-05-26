Редис уходит в стрелку: дачники объяснили, почему это происходит и как спасти урожай

16:05 2023-05-26

Когда редис начинает выпускать стрелки, ему уже не хватает сил на формирование корнеплода.

Такое может произойти при выращивании редиса в плотной почве. Исправить ситуацию поможет посадка сидератов и внесение компоста.

Рост стрелок происходит из-за избытка азотных удобрений, а также при слишком редком поливе, отсутствия рыхления почвы.

При густом посеве развитие корнеплода замедляется, поскольку растениям приходится конкурировать за воду и питательные вещества.

Закладывание стрелки происходит при длинном световом дне, поэтому редис лучше сажать пораньше либо выбирать для него притененные места.

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