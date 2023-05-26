Verge: TikTok разрабатывает свою нейросеть Tako, конкурента ChatGPT

Он встроен в приложение TikTok. При запуске открывается экран, на котором нейросеть отвечает на вопросы пользователей.
Также чат-бот предлагает пользователю подсказки еще до начала разговора и рекомендует видео, в зависимости от пользовательских запросов.
Сейчас тестирование TikTok проходит на Филиппинах, заявка на торговую марку уже подана компанией.
Это подтверждает, что TikTok будет работать над широким распространением чат-бота, который должен составить конкуренцию ChatGPT.
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