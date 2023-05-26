Verge: TikTok разрабатывает свою нейросеть Tako, конкурента ChatGPT

Он встроен в приложение TikTok. При запуске открывается экран, на котором нейросеть отвечает на вопросы пользователей.

Также чат-бот предлагает пользователю подсказки еще до начала разговора и рекомендует видео, в зависимости от пользовательских запросов.

Сейчас тестирование TikTok проходит на Филиппинах, заявка на торговую марку уже подана компанией.

Это подтверждает, что TikTok будет работать над широким распространением чат-бота, который должен составить конкуренцию ChatGPT.