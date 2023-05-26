XXB Омикрон: новая волна пандемии в Китае - около 40 миллионов инфекций в неделю

Число заражений неуклонно растет в течение нескольких недель.

Только в Пекине Covid-19 был преобладающим вирусом среди всех инфекционных заболеваний в течение четырех недель, объявила в пятницу столичная комиссия по здравоохранению.

Школы в некоторых частях Китая призвали быть бдительными и принимать превентивные меры.

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань ожидает пика волны в конце июня, когда еженедельно регистрируется около 65 миллионов новых случаев заражения.

По данным государственных СМИ, в настоящее время он предполагает около 40 миллионов заражений в неделю.

Эксперты указали на ослабление иммунитета после массивной волны короны в декабре и январе, когда, по расплывчатым оценкам, от 80 до 90 процентов из 1,4 миллиарда китайцев были инфицированы.

Официальных данных о количестве умерших зимой нет, но по оценкам зарубежных экспертов, их около миллиона.