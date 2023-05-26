Самойлова сообщила, что Джиган стал стройным благодаря строгой диете

16:16 2023-05-26

Оксана Самойлова рассказала, что ее супруг, рэпер Джиган, сбросил вес, благодаря особому режиму питания. Модель радуется, что наконец-то любимый мужчина избавится от "пузика".

Блогер, предпринимательница и модель Оксана Самойлова сообщила о строжайшей диете своего мужа, рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вейнштеина (творческий псевдоним - Джиган).

Она рассказала, что музыкант заметно постройнел благодаря тому, что стал питаться "по-новому". Джиган держится в таком режиме уже 2 недели.

Интересно, что наследница знаменитостей Лея просит отца не худеть. Жена же рэпера довольна обновленным избранником.

Самойлова сообщила, что певец потерял как минимум 5 килограммов, став привлекательнее и здоровее при этом. Особенно Оксана довольна тем, что у благоверного исчезнет "пузико".

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