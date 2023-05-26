ООН заступилась за защитников климата «Последнее поколение» посеявшую хаос на дорогах Германии

«Сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо», — заявил представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

После разгона протестной группы «Последнее поколение» Организация Объединенных Наций подчеркнула важность климатических активистов и их действий.

В то же время представитель Генерального секретаря ООН заявил Немецкому агентству печати, что, несмотря на превалирующее основное право на мирные демонстрации, правительства, естественно, несут ответственность за соблюдение законов и обеспечение безопасности.

Канцлер Олаф Шольц также настаивает на соблюдении законности.

Полиция и прокуратура провели обыски в «Последнем поколении» в среду.

Около 170 сотрудников обыскали 15 квартир и коммерческих помещений в семи федеральных землях.

Обвинение заключается в создании или поддержке преступной организации.

Активисты категорически отрицают, что являются преступниками, хотя некоторые из них были осуждены за уголовные преступления.