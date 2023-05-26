«Надо поговорить» — Путин готов созвониться с Шольцем, сообщает Кремль

Пока Шольц не звонил и не выступал с такой инициативой для разговора, заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли поддержана инициатива канцлера поговорить с Путиным, Песков коротко отметил, что «Надо говорить».

«Президент Путин остается открытым к диалогу, но, конечно, он преследует фундаментальную цель защиты интересов наших граждан», отметил пресс-секретарь российского лидера.

Канцлер ФРГ Шольц ранее заявил, что намерен провести переговоры по телефону с президентом России Путиным, чтобы обсудить ряд злободневных вопросов.