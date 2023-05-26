Госдума сообщила, что Галкин сможет вернуться, только выступив против Украины

Максим Галкин может вернуться на родину только после того, как осудит украинские власти. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

Политик одобряет решение комика оспорить статус иноагента. Депутат назвал Галкина умным человеком, который способен сделать правильный выбор.

Иностранным агентом юморист был признан в начале осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что Галкин направил иск в Замоскворецкий суд российской столицы с требованием снять с него "позорный" статус. Дело принято 11 мая, а его рассмотрение назначено на 2 июня.