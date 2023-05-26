Селин Дион сообщила об отмене мировых гастролей из-за ухудшения состояния здоровья

Канадская звезда сцены Селин Дион сообщила в своих социальных сетях о том, что ее мировой тур не состоится.
Знаменитость по-прежнему сражается с редким неврологическим заболеванием.
Артистка отметила свое огромное разочарование тем, что подвела фанатов, но на гастроли отправится не в состоянии.
42 выступления были запланированы в разных городах мира. Проходить культурные события должны были в период с августа по октябрь текущего года.
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