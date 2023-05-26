Экс-приятель Вайкуле Сандлер назвал певицу человеком с двойным дном

Лайма Вайкуле не перестает поражать своих российских коллег.

Недавно она заявила, что намерена собирать средства в помощь ВСУ от своих гонораров на выступлениях.

Продюсер и музыкант Игорь Сандлер, который близко знаком с артисткой, не удивляется подобному положению вещей. Он утверждает, что прибалтийская исполнительница всегда была человеком "с двойным дном".

Продюсер сообщил, что прямота - это не о Вайкуле. Она говорит одно, а делает совсем по-другому.