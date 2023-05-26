Экс-приятель Вайкуле Сандлер назвал певицу человеком с двойным дном

Лайма Вайкуле не перестает поражать своих российских коллег.
Недавно она заявила, что намерена собирать средства в помощь ВСУ от своих гонораров на выступлениях.
Продюсер и музыкант Игорь Сандлер, который близко знаком с артисткой, не удивляется подобному положению вещей. Он утверждает, что прибалтийская исполнительница всегда была человеком "с двойным дном".
Продюсер сообщил, что прямота - это не о Вайкуле. Она говорит одно, а делает совсем по-другому.
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