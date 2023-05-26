Барецкий просит за обувь Пугачевой 1 000 000 рублей

18:45 2023-05-26

Шоумен Стас Барецкий просит за обувь исполнительницы Аллы Пугачевой 1 000 000 рублей

Стас Барецкий распродает имущество Аллы Пугачевой, которое досталось ему при покупке замка исполнительницы и ее мужа, комика Максима Галкина, в деревне Грязь.

Начал шоумен с туфель знаменитости, заломив за обувь очень высокую цену.

Известно, что глава Союза профессиональных ритуальных агентов желает получить за вещь Аллы Борисовны 1 000 000 российских рублей.

Такие сведения были сообщены пресс-секретарем Барецкого Вадимом Горжанкиным.

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