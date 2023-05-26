Гагарина исполнит гимн РФ на финале КР по футболу в Лужниках

Полине Гагариной доверено выступить перед финальным матчем Кубка РФ по футболу в московских "Лужниках".
"Экс-фабрикантка" исполнит гимн страны на матче между ЦСКА и "Краснодаром". Такими сведениями поделилась пресс-служба РФС.
Болельщиков, посетивших финальный матч Кубка РФ сезона-2022/23 в столице, ждет еще и развлекательное шоу.
Спортивное событие пройдет 11 июня. Действующим обладателем Кубка РФ среди футболистов является столичный "Спартак".
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