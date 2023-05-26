Бородина раскрыла секрет своей привлекательности и молодости

Ксения Бородина в своих социальных сетях раскрыла секрет собственной красоты.

Она сообщила, что отдыхает в прохладном комнате, чтобы как можно дольше оставаться молодой. Знаменитость также следит за тем, чтобы потреблять достаточное количество чистой воды.

Звезда экрана также применяет увлажняющие патчи для глаз и прибегает к эко-загару 2-3 раза ежемесячно.

Ранее Ксения признавалась в том, что в детстве ее домогался тренер, после чего она перестала ходить на спортивную секцию.