Лавров видит «существенные препятствия» на пути к миру в Украине

Во время встречи между ними в Москве в пятницу Лавров заявил, что существуют «значительные препятствия» для возобновления мирных переговоров, сообщил российский МИД.

Лавров обвинил в этом Украину и ее западных союзников.

По его словам, Москва стремится найти «дипломатическое решение конфликта».

Глава российского МИДа поблагодарил Китай за его "сбалансированную" позицию по украинскому кризису и готовность сыграть "позитивную роль в его урегулировании", говорится в сообщении.

Обе стороны выразили готовность «еще больше укреплять российско-китайское внешнеполитическое сотрудничество» в целях «поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире».