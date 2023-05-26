Лавров видит «существенные препятствия» на пути к миру в Украине

Во время встречи между ними в Москве в пятницу Лавров заявил, что существуют «значительные препятствия» для возобновления мирных переговоров, сообщил российский МИД.
Лавров обвинил в этом Украину и ее западных союзников.
По его словам, Москва стремится найти «дипломатическое решение конфликта».
Глава российского МИДа поблагодарил Китай за его "сбалансированную" позицию по украинскому кризису и готовность сыграть "позитивную роль в его урегулировании", говорится в сообщении.
Обе стороны выразили готовность «еще больше укреплять российско-китайское внешнеполитическое сотрудничество» в целях «поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире».