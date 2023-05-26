Саботаж Nord-Stream: украинский след становится яснее

Но по оценке немецкого еженедельника Der Spiegel след ведет на Украину.

По данным издания, немецкая полиция ведет расследование в отношении парусника, получившего имя Andromeda, подозреваемого в том, что он использовался для перевозки диверсантов к их целей.

Судно, как полагают, отплыло из Ростока, порта на севере Германии, с командой из шести человек на борту, включая водолазов и врача.

Тогда коммандос заложили взрывчатку на газопроводе.

Der Spiegel утверждает, что метаданные электронного письма, отправленного для аренды лодки, ведут на Украину.

Яхта должна была быть арендована польской компанией, которая фактически принадлежала гражданину Украины.

Один из пассажиров парусника с румынским паспортом «оказался гражданином Украины», который «в прошлом служил бы в пехотном подразделении» украинской армии, пишут немецкие СМИ.

По его мнению, виновные в саботаже — выходцы из «украинских военных кругов».

Все эти улики «согласуются с оценками нескольких спецслужб, согласно которым виновных нужно искать в Украине», резюмирует Der Spiegel.