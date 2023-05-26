Козловский снова вернулся в Россию, не предупредив никого

После отмены постановок в Театре Европы Санкт-Петербурга Данила Козловский сообщил, что уходит в отпуск до конца текущего года, а после открытия учреждения культуры обязательно вернется в РФ.

Интересно, что творческий отпуск был прерван. Актер прилетел в РФ из США, куда удалился после отмены постановок в МДТ.

Роспотребнадзор закрыл театр из-за проверки Генпрокуратуры РФ актеров относительно дискредитации ВС РФ.

Козловский прибыл, как только узнал, что храм искусств снова функционирует, заплатив 15 000 российских рублей.