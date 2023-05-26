Нюша выложила в Сеть свое голое фото из Спа-салона

Исполнительница Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина) разместила на своей странице в социальных сетях снимок в обнаженном виде.
В кадре артистка предстала после процедур в SPA-салоне.
Знаменитость прикрылась полотенцем серого цвета. Образ Нюши завершили сланцы на платформе.
Волосы звезда сцены собрала в аккуратный пучок, о чем пишет издание Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что отец Нюши, экс-солист группы "Ласковый май" Владимир Шурочкин высказывал свое недовольство тем, что его дочь оставила сцену.
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