Нюша выложила в Сеть свое голое фото из Спа-салона

Исполнительница Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина) разместила на своей странице в социальных сетях снимок в обнаженном виде.

В кадре артистка предстала после процедур в SPA-салоне.

Знаменитость прикрылась полотенцем серого цвета. Образ Нюши завершили сланцы на платформе.

Волосы звезда сцены собрала в аккуратный пучок, о чем пишет издание Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что отец Нюши, экс-солист группы "Ласковый май" Владимир Шурочкин высказывал свое недовольство тем, что его дочь оставила сцену.