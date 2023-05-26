Russian World Vision выкупила права на мультфильмы японского режиссера Миядзаки

Кинокомпания Russian World Vision является теперь правообладателем анимационных фильмов студии Ghibli, о чем информировала пресс-служба структуры.

Речь идет о мультфильмах японских режиссеров Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой.

Среди них такие проекты, как "Мой сосед Тоторо", "Унесенные призраками", "Ходячий замок" и другие.

Руководитель Russian World Vision, продюсер Константин Елкин, объявил о скором появлении лент в онлайн-кинотеатрах РФ, но в настоящее время отсутствует информация о том, с какими сервисами будет заключено соглашение на показ.