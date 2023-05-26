Президент России Путин предлагает Грузии дальнейшее сближение

«Мы готовы идти своей частью пути, предпринимаем уступчивые шаги и будем продолжать это делать в зависимости от реакции наших партнеров», — заявил глава Кремля на встрече с российскими бизнесменами в пятницу, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Однако протесты в Грузии его шокировали, добавил он.

Две недели назад Путин неожиданно отменил визовый режим для грузин и разрешил грузинским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство.

Авиасообщение между двумя странами возобновилось на прошлой неделе.