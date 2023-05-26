Дачный эксперт объяснил, почему клубника хорошо цветет, но ягод не дает, есть 5 ошибок

Хорошее цветение не всегда является показателем отличного будущего урожая. Иногда ягод вовсе не бывает. Почему так происходит, будем выяснять.
Уход
Первая причина - нет должного ухода. Не хватает влаги, питания, мало подкормок. Поливы делаются нерегулярно и скудно.
Вредители и болезни
Вторая причина - присутствие вредителей, заражение болезнями. Для того, чтобы это не мешало растениям плодоносить, регулярно проводите профилактические осмотры и обработки.
Вовремя выявляйте проблему и решайте ее.
Плохое опыление
Клубника самоопыляемый вид, но если другие растения или другие виды клубники присутствуют на участке и могут служить опылителями, то это будет только плюсом и хорошо повлияет на урожайность.
Сроки сбора
Рано собранные ягоды еще не дозрели и не годятся к употреблению. Перезревшие будут плохо лежать, быстро портиться, гнить.
Посадка
Если клубника растет в неподходящем месте, посажена не на ту глубину, то урожая может не быть. Все эти тонкости обязательно надо соблюдать.
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