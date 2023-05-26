Дональд Трамп снова в Твиттере, США наблюдают за этим моментом

Многие пользователи Twitter, в основном сторонники Дональда Трампа, заметили, что бывший президент включил свой синий сертификационный значок в четверг, 25 мая.

Это знак того, что магнат недвижимости, баллотирующийся на второй срок и дезертировавший из соцсети после штурма Капитолия в январе 2021 года, может снова начать там самовыражаться и диктовать повестку дня на запланированных выборах в ноябре 2024 года.

Если раньше синий знак выдавался интернет-пользователям, в основном публичным личностям, у которых бесплатно проверяли профиль, то теперь это означает, что с момента прихода Илона Маска во главе социальной сети бывший президент оформил подписку в Twitter Blue за 8 долларов в месяц.

И поэтому он намерен реинвестировать социальную сеть.

Всего через несколько недель после покупки Twitter Илон Маск восстановил его, а вместе с ним и свои твиты, после того, как спросил пользователей об их мнении в опросе: «Люди высказались иТрамп был восстановлен», написал предприниматель в Твиттере в ноябре 2022 года.

Бывший президент пока не жалует платформу, которой он предпочитает Truth Social «социальная сеть правды», его собственный портал, запущенный в октябре 2021 года.