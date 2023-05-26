Моргерштерн раскритиковал моду на бодипозитив

Рэп-исплнитель Алишер Моргенштерн жестко прошелся по движению бодипозитив, раскритиковав девушек в теле и растительность в подмышечных впадинах и ногах у женщин.

Свое возмущение по поводу музыкант высказал в интервью Ютуб-каналу Bugatti Music.

Рэпер убежден, дамы обязаны постоянно следить за фигурой и убирать нежелательную растительность на теле.

Он признался, что против бодипозитива. Ему не по нраву крупные и "волосатые" модели.

Остальные гости проекта согласились с певцом, заявив, что не стали бы встречаться с толстыми девушками или с теми, что не бреют волосы на ногах и подмышками.