Моргерштерн раскритиковал моду на бодипозитив

Рэп-исплнитель Алишер Моргенштерн жестко прошелся по движению бодипозитив, раскритиковав девушек в теле и растительность в подмышечных впадинах и ногах у женщин.
Свое возмущение по поводу музыкант высказал в интервью Ютуб-каналу Bugatti Music.
Рэпер убежден, дамы обязаны постоянно следить за фигурой и убирать нежелательную растительность на теле.
Он признался, что против бодипозитива. Ему не по нраву крупные и "волосатые" модели.
Остальные гости проекта согласились с певцом, заявив, что не стали бы встречаться с толстыми девушками или с теми, что не бреют волосы на ногах и подмышками.
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