Вайкуле отрицает, что между Пугачевой и Ротару был конфликт из-за того, что они сцену не поделили

Лайма Вайкуле заверила, что исполнительницы Алла Пугачева и София Ротару никогда сцену между собой не делили и не ссорились по этому поводу.

Об этом артистка рассказала в собственном Ютуб-блоге.

Вайкуле напомнила о совместном исполнении знаменитостями композиции группы "Тату" "Нас не догонят". Она обратила внимание, что звездам такой величины нечего делить.

Латвийская певица предположила, что все остальное придумали поклонники артисток, обладающие бурной фантазией.