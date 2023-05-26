Вайкуле отрицает, что между Пугачевой и Ротару был конфликт из-за того, что они сцену не поделили

21:12 2023-05-26

Прибалтийская исполнительница Лайма Вайкуле заверила, что никакого конфликта между ее коллегами по сцене Аллой Пугачевой и Софией Ротару не было.

Лайма Вайкуле заверила, что исполнительницы Алла Пугачева и София Ротару никогда сцену между собой не делили и не ссорились по этому поводу.

Об этом артистка рассказала в собственном Ютуб-блоге.

Вайкуле напомнила о совместном исполнении знаменитостями композиции группы "Тату" "Нас не догонят". Она обратила внимание, что звездам такой величины нечего делить.

Латвийская певица предположила, что все остальное придумали поклонники артисток, обладающие бурной фантазией.

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