Вайкуле отрицает, что между Пугачевой и Ротару был конфликт из-за того, что они сцену не поделили

Лайма Вайкуле заверила, что исполнительницы Алла Пугачева и София Ротару никогда сцену между собой не делили и не ссорились по этому поводу.
Об этом артистка рассказала в собственном Ютуб-блоге.
Вайкуле напомнила о совместном исполнении знаменитостями композиции группы "Тату" "Нас не догонят". Она обратила внимание, что звездам такой величины нечего делить.
Латвийская певица предположила, что все остальное придумали поклонники артисток, обладающие бурной фантазией.
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