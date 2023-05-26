Дочь Долиной Ангелина сообщила, почему не общалась со знаменитой матерью долгие годы

В настоящее время у певицы Ларисы Долиной отличные отношения с наследницей Ангелиной.

Сейчас мама и дочь - настоящие подружки, но было время, когда они почти не общались. Тогда Ангелина была подростком.

Наследница артистки вспоминает, что она жила с бабушкой в Одессе отдельно от мамы, которую всегда побаивалась.

По словам молодой женщины, иметь мать-знаменитость - дело не из простых для ребёнка. Нужно постоянно соответствовать, вести себя так, как от тебя ждут, оправдывать ожидания, осознавая, что поклонники следят не только за матерью, но и за тобой.