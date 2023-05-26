Лула отклонил приглашение Путина посетить Россию

«Я поблагодарил Путина за его приглашение на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге «с 14 по 17 июня и ответил ему, что не могу приехать в Россию в это время», — написал Луис Инасиу Лула да Силва.

«Но я повторил ему, что Бразилия, как Индия, Индонезия и Китай, готова к диалогу с двумя сторонами конфликта с целью достижения мира», — добавил он.

В отличие от ряда западных держав, Бразилия никогда не вводила финансовые санкции против России и не соглашалась поставлять Киеву оружие.

Бразилиа пытается позиционировать себя как посредник в конфликте.

Лула вызвал полемику, неоднократно заявляя, что ответственность за конфликт разделена, хотя недавно он осудил российское вторжение в Украину.