Полицейского в США отстранили от работы после того, как он тяжело ранил 11-летнего мальчика

Мальчик в этот момент звал полицейского на помощь по просьбе своей матери.

Офицеры из Индианолы, штат Миссисипи, были вызваны около 6:00 утра в прошлую субботу, чтобы «отреагировать на домашнее дело», и один из них открыл огонь, сообщила полиция штата в пресс-релизе, отправленном AFP в пятницу.

«Несовершеннолетний житель с серьезными травмами был госпитализирован, и было начато расследование», заявил пресс-секретарь полиции Бейли Мартин.

Адерриен Марри был госпитализирован «в реанимацию с коллапсом легких, разрывами печени и сломанными ребрами», но смог вернуться домой через несколько дней, сообщил семейный адвокат Карлос Мур в Twitter.

«Ни один ребенок никогда не должен подвергаться такому насилию со стороны тех, кто дает клятву защищать и служить», — добавил Мур, призвав к «полному и прозрачному расследованию» инцидента.

Мать мальчика рассказала CNN, что попросила сына вызвать полицию, потому что в их доме появился разъяренный бывший супруг и устроил дебош.